Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Ostinghausen - Autofahrerin verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 08:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Ahseweg, in Höhe des Betriebs "Haus Düsse". Eine 26-jährige Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Opel den Ahseweg in Richtung Westen. Sie kam mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Opel prallte auf die Fahrbahn zurück, überschlug sich und blieb letztendlich auf dem Dach mittig der Straße liegen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Ahseweg komplett gesperrt werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell