Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin gesucht

Lippstadt - Lipperode (ots)

Mittwochnacht, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich auf der Bruchstraße ein Verkehrsunfall. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und konnte daraufhin aus dem Fenster beobachten, wie eine Frau ihr Fahrrad in unmittelbarer Nähe zu einem geparkten weißen Seat Leon aufhob. Danach fuhr sie weiter in unbekannte Richtung. Der Anwohner ging davon aus, dass sie lediglich gestürzt war und es keinen Zusammenstoß mit dem Pkw gab. Am Pkw wurde dann allerdings am nächsten Morgen, im Bereich des Hecks, ein Schaden festgestellt. Die Radfahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 30 Jahre alt, schlank und trug blondes schulterlanges Haar und eine schwarze Kappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Damenrad. Die Radfahrerin oder auch Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

