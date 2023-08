Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen

Kreis Soest (ots)

Am Dienstag führten Beamte des Verkehrsdienstes im gesamten Kreisgebiet Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch. Parallel dazu fanden an wechselnden Standorten Geschwindigkeitsmessungen statt. In der Zeit von 6 Uhr bis 14 Uhr ahndeten die Polizeibeamten insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße, viermal wurde gegen die Vorschriften der Ladungssicherung verstoßen, vier Radfahrer mussten ein Verwarnungsgeld entrichten, weitere acht Verkehrsverstöße, u.a. Missachtung der Gurtpflicht wurden ebenfalls geahndet. Des Weiteren wurden sieben Alkoholteste durchgeführt, die erfreulicherweise allesamt negativ verliefen. Der Verkehrsdienst wird auch in Zukunft derartige Kontrollen im Kreisgebiet durchführen.(dk)

