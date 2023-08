Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Unfall

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Unfall im Einmündungsbereich der Straßen "Am Bauernteich" und "Michelnhöfe". Ein 85-jähriger Mann aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Elektro-Dreirad den Radweg der Straße "Michelnhöfe". Der Bad Sassendorfer beabsichtigte am Ende des Radweges seine Fahrt auf dem weiterführenden Radweg der Straße "Kiepenkerl" fortzusetzen und kippte auf dem leicht abschüssigen Radweg mit seinem Fahrzeug nach links auf die Straße. Der 85-jährige verletzte sich bei dem Sturz auf die Fahrbahn schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell