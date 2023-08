Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. August, 22:00 Uhr und dem 23. August, 07:00 Uhr stiegen unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Dieplohstraße ein. Die Täter entfernten das Oberlicht eines Fensters, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. In den Büroräumen durchsuchten sie Schränke und Schubläden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell