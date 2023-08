Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neue Bezirksdienstbeamtin

Lippetal (ots)

Seit Juni 2023 hat Polizeihauptkommissarin Tanja Zurhelle ihren Dienst im Lippetal als Bezirksdienstbeamtin aufgenommen. Sie trat die Nachfolge von Matthias Schönwald an und hat ihr Büro nun im "Haus Biele", in der Bahnhofstraße 5, neben dem Rathaus in Hovestadt bezogen. Mit PHK'in Tanja Zurhelle, die seit Oktober 2004 in der Kreispolizeibehörde Soest tätig ist, haben die Bürgerinnen und Bürger des Lippetals nun eine einsatzerfahrene Beamtin als Ansprechpartnerin vor Ort. Die 50-Jährige freut sich auf die Arbeit im Lippetal und ist tagsüber unter der Telefonnummer 02923-1323 zu erreichen.(dk)

