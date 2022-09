Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Streit um Bierflasche eskaliert

München (ots)

Dienstagabend eskalierte ein Streit um eine leere Bierflasche zwischen zwei Männern am Münchner Hauptbahnhof. Als ein Unbeteiligter dazwischen ging, schlug einer der Männer ihm die Flasche auf den Kopf. Gegen 21 Uhr machte ein Reisender Einsatzkräfte der Bundespolizei, welche anlässlich des Münchner Oktoberfestes am Hauptbahnhof eingesetzt waren, auf eine körperliche Auseinandersetzung am S-Bahnsteig aufmerksam. Eine ebenfalls anwesende Streife der PI 16 schlichtete den Streit beim Eintreffen der Kräfte bereits. Ersten Ermittlungen zufolge, wollte ein 38-jähriger Deutscher eine leere Bierflasche, welche am Boden stand, an sich nehmen. Das wollte ein 26-jähriger Rumäne verhindern und es kam zum Streit in dessen Verlauf der Ältere versuchte den Jüngeren kraftvoll zu schlagen. Daraufhin schlug der Rumäne ihm mit der Faust ins Gesicht. Ein 52-jähriger Deutscher ging dazwischen und erhielt von dem Rumänen einen Schlag mit der Bierflasche auf den Kopf. Als er zu Boden ging, schlug der Angreifer ihm mit der Faust ins Gesicht. Der 52-Jährige erlitt eine aufgeplatzte Lippe, sowie eine Beule und eine kleine Schnittwunde am Kopf. Er wurde durch hinzugerufene Sanitäter medizinisch versorgt. Die Beamten brachten alle Beteiligten zur Wache. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme sowie eine Haftrichtervorführung für die beiden wohnsitzlosen und einschlägig vorbestraften Streithähne an.

