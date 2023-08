POL-SO: Unfallverursacher gesucht - Ampel beschädigt

Werl (ots) - Am 22. August, um 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Brandisstraße in Höhe eines Tankstellengeländes ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Werl verließ das Tankstellengelände nach links in Richtung Rustigestraße. Da es sich um eine Einbahnstraße handelt, schaute er beim Abbiegen nur nach rechts und bog ab. Im gleichen Moment kam von links ein 49-jähriger Radfahrer aus Werl. Für Radfahrer ist die Durchfahrt der Einbahnstraße in beide ...

