Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am Dienstag, um 15:00 Uhr, ereignete sich auf der Neheimer Straße in Höhe der Auffahrt zur A 44 ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige VW-Caravelle-Fahrerin aus Herne war in Fahrtrichtung Ense unterwegs und beabsichtigte nach links auf die A 44 in Richtung Dortmund aufzufahren. Dabei übersah sie die entgegenkommende 37-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Werl. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der VW-Caravelle durch die Wucht des Aufpralls erst auf der Mittelinsel zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt und die 37-Jährige vermutlich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt. (ja)

