Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin übersehen

Lippstadt (ots)

Am 21. August, um 10:45 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Cappelstraße/Poststraße/Soeststraße ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Opel-Fahrer aus Erwitte befuhr die Poststraße in Fahrtrichtung Soeststraße. An der Kreuzung angekommen beabsichtigte er nach links auf die Cappelstraße abzubiegen. Er schaute nach rechts, um sich zu vergewissern, dass die Fahrbahn frei ist und bog nach links ab. Dabei übersah er eine 84-jährige Fußgängerin aus Lippstadt. Sie überquerte zur gleichen Zeit die Cappelstraße in Richtung Poststraße. Der Opel-Fahrer erfasste die Fußgängerin mit seinem Außenspiegel, sodass sie stürzte. Dabei wurde die 84-Jährige vermutlich leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

