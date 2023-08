POL-SO: Zigaretten entwendet

Erwitte (ots) - Am heutigen Tag, um 11:50 Uhr machten Arbeiter einer Entwässerungsfirma bei Wartungsarbeiten einen verdächtigen Fund an der A44, kurz vor der Abfahrt Erwitte/Anröchte. In einem Graben, wenige Meter neben dem Standstreifen, wurde ein stark verrosteter, metallischer Gegenstand aufgefunden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich hierbei um Weltkriegsmunition handeln könnte, wurden ...

