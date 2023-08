POL-SO: Verdächtiger Fund an der A44

Soest (ots) - In der Nacht vom 18. auf den 19. August wurde aus der Küche eines Hauses Am Vreithof unter anderem ein Laptop und zwei Geldbörsen entwendet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 18-Jähriger, derzeit in Soest lebend, angetroffen werden. Bei ihm wurde diverses Diebesgut aufgefunden, dass zum Teil dem Tatort Am Vreithof zugeordnet werden konnte. Vermutlich verschaffte er sich dort Zutritt über die Terrassentür. Das weitere Diebesgut wurde ...

