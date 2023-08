Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen

Windeck (ots)

In Windeck-Rosbach wurde am Dienstag (15. August) einer Frau das Portemonnaie gestohlen und Geld von ihrem Konto abgehoben. Die 75-Jährige war gegen 14:00 Uhr in einem Discounter an der Rathausstraße einkaufen. Beim Betreten des Geschäftes befand sich die Geldbörse noch in der Handtasche, die die Dame in den Einkaufswagen legte. Während des Einkaufs fiel ihr nichts weiter auf. Erst als die Seniorin die Waren an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass die Geldbörse fehlte und begab sich umgehend zu ihrer Bank. Dort eröffnete man der Geschädigten, dass bereits mehrere Abbuchungen von insgesamt 5.000 Euro vorgenommen wurden. Im tatrelavanten Zeitraum betrat eine circa 160 bis 165 cm große Frau, mit heller Hautfarbe und dunklen, lockigen Haaren, die unter einer Baseball-Kappe hochgesteckt waren, das Kreditinstitut. Die Unbekannte trug eine grau-grüne Regenjacke mit schwarzer Kapuze und hellen, markanten Streifen, eine enganliegende schwarze Hose mit Löchern am rechten Bein sowie weiße Socken und weiße Sneakers. Es besteht der Verdacht, dass die Frau unberechtigt Geld mit der gestohlenen Bankkarte abhob. Die Verdächtige näherte sich im tatrelevanten Zeitraum aus Richtung Rathausstraße und entfernte sich auch wieder in diese Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. Die Seniorin gab an, in ihrem Portemonnaie neben zwei Bankkarten auch einen Zettel mit den dazugehörigen PINs aufbewahrt zu haben. Die Polizei rät dringend dazu, Handtaschen körpernah zu tragen und immer im Blick zu behalten. PIN sollten optimalerweise gar nicht notiert werden. Wenn doch, sollten die PIN niemals zusammen mit den Karten aufbewahrt werden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell