Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec aus Garten geklaut

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin-Menden wurde am Samstag (12. August) ein Pedelec aus einem umzäunten Garten gestohlen. Das graue Damenrad des Herstellers Cube stand im eingezäunten Garten hinter einem Haus in der Mittelstraße. Es war mittels Speichenschloss gesichert und außerdem mit einem Bügelschloss an ein Klettergerüst gekettet. Der oder die unbekannten Täter müssen zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr über den circa 1,60 m hohen Zaun auf das Grundstück gelangt sein, die Schlösser geknackt haben und mit dem Pedelec in unbekannte Richtung entkommen sein. Der oder die unbekannten Täter waren vermutlich zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr über den circa 1,60 m hohen Zaun auf das Grundstück gelangt, brachen die Schlösser auf und entkamen mit dem Pedelec in unbekannte Richtung. Vorne soll an dem Rad ein roter Kindersitz montiert gewesen sein. Hinweise zum Verbleib des Pedelecs oder den Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell