Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 56-jährige Henneferin nach Verkehrsunfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Sankt Augustin (ots)

Am Montagnachmittag (14. August) wurde die Polizei gegen 15.00 Uhr zur Kreuzung Hauptstraße/Im Mittelfeld in Sankt Augustin-Buisdorf gerufen, da dort zwei Autos kollidiert waren.

Die 56-jährige Fahrerin eines weißen Peugeot wurde bei Eintreffen der Polizeikräfte durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Autos, ein 33-jähriger Mann aus Köln, wartete mit seiner Familie außerhalb seines Audis auf die Beamten. Der Kölner, seine Partnerin und ein einjähriges Kind blieben unverletzt.

Anhand der Aussagen der Beteiligten und der Spurenlage ereignete sich der Unfall wie folgt: Die 56-Jährige befuhr die Hauptstraße auf Fahrtrichtung Niederpleis kommend in Richtung Buisdorf. An der beampelten Kreuzung "Im Mittelfeld" beabsichtigte sie geradeaus weiterzufahren. Nach ihren Angaben zeigte die Lichtzeichenanlage für sie Grünlicht. Der Kölner stand nach seinen Angaben an der Rotlicht zeigenden Ampel "Im Mittelfeld". Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umsprang, wollte er die Hauptstraße überqueren, um auf die Autobahn in Richtung Bonn aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen gaben Hinweise, dass die 56-jährige Henneferin möglicherweise bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Die Überprüfung der Ampelanlage durch die eingesetzten Beamten ergab keinen Hinweis auf eine Störung der Ampelschaltung.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell