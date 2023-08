POL-SU: Unglück im Glück/Ehrlicher Finder gibt Drogen bei Polizei ab

Troisdorf (ots) - Am Sonntag (13. August) legten Unbekannte in Troisdorf Feuer an einem Einkaufzentrum. Um kurz nach 19 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Gebäudes am Wilhelm-Hamacher-Platz aus. Die Feuerwehr konnte daraufhin ein Feuer außerhalb des Gebäudes löschen. Der Brandort befand sich unterhalb einer Belüftungsanlage im Bereich der Ladezone, die von der Straße "Am Bürgerhaus" erreichbar ist. Erste ...

