Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brandstiftung an Troisdorfer Einkaufszentrum

Troisdorf (ots)

Am Sonntag (13. August) legten Unbekannte in Troisdorf Feuer an einem Einkaufzentrum. Um kurz nach 19 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Gebäudes am Wilhelm-Hamacher-Platz aus. Die Feuerwehr konnte daraufhin ein Feuer außerhalb des Gebäudes löschen. Der Brandort befand sich unterhalb einer Belüftungsanlage im Bereich der Ladezone, die von der Straße "Am Bürgerhaus" erreichbar ist. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein oder mehrere unbekannte Täter das Feuer gelegt hatten, indem ein bislang nicht identifizierbarer Gegenstand in Brand gesteckt wurde. Die Außenwand des Gebäudes wurde vom Ruß geschwärzt. Ob das Mauerwerk selbst beschädigt wurde, muss noch geklärt werden. Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer, die sich zunächst gegen unbekannt richtet. Wer Täterhinweise geben kann, meldet diese bitte der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

