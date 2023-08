Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Ausparken/ Beifahrerin erlitt Platzwunde am Kopf

Lohmar (ots)

Am Samstagnachmittag (12. August) kam es in Lohmar-Donrath zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken. Eine 84 Jahre alte Frau aus Lohmar wollte auf einem Parkplatz an der Donrather Kreuzung rückwärts ausparken. Dabei übersah die Seniorin offenbar einen hinter ihrem Daimlerchrysler stehenden Cupra und krachte in dessen Beifahrerseite. Durch den Aufprall erlitt eine Beifahrerin der Lohmarerin eine Platzwunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Die in dem Cupra sitzende Familie aus Siegburg sowie die Unfallverursacherin selbst blieben unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt. Die 84-Jährige erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell