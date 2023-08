Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Führerschein nach Verkehrsunfallflucht beschlagnahmt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Donnerstagmorgen (10. August) befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer gegen 09.20 Uhr den Kreisverkehr an der Hauptstraße/Walzenrather Straße in Neunkirchen-Seelscheid. Er war mit seiner Kawasaki von der Hauptstraße aus Richtung Birkenfeld kommend eingefahren und beabsichtigte, den Kreisverkehr wieder an der gegenüberliegenden Ausfahrt auf die Hauptstraße in Richtung Wolperath zu verlassen.

An der Walzenrather Straße fuhr ein schwarzer BMW vor dem Zweirad in den Kreisverkehr ein. Der Kradfahrer aus Much musste das Motorrad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Die Fahrerin des BMWs setzte ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Motorradfahrer zu kümmern.

Nach Angaben des Verletzten und einer Zeugin fuhr der BMW über die Hauptstraße in Richtung Wolperath davon.

Über das abgelesene Kennzeichen des BMWs konnte die mutmaßliche Fahrerin, eine 80-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid, ermittelt und befragt werden. Sie gab an, den Vorfall nicht bemerkt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen die 80-Jährige eingeleitet und den Führerschein der Seniorin aufgrund der Verletzungsfolge bei dem Motorradfahrer beschlagnahmt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell