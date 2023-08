Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Autodiebe greifen Eigentümer an

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Dienstag (8. August) ist ein 54-Jähriger aus Sankt Augustin niedergeschlagen worden, als er vermutlich Autodiebe bei dem Diebstahl seines Fahrzeuges störte.

Gegen 02.30 Uhr war der Besitzer eines Sportwagens wachgeworden, weil sein Hund angeschlagen hatte. Er verließ seine Einliegerwohnung in einem Haus an der Straße "Am Rehsprung" in Sankt Augustin-Niederpleis, um nachzusehen. An seinem Sportwagen, der in der Einfahrt vor dem Haus stand, bemerkte er an der Fahrertür einen unbekannten Mann. Er sprach den Unbekannten aus sicherer Entfernung an und wurde daraufhin unvermittelt von hinten durch eine weitere Person zu Boden gestoßen. Zudem bekam der 54-Jährige einige Tritte gegen den Kopf und den Körper. Dadurch zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Geschädigte konnte nur noch beobachten, wie drei Männer über den Zaun kletterten und wegliefen. Einer der Unbekannten trug ein gestreiftes Poloshirt und einer hatte dunkle, schulterlange lockige Haare. Zudem gab der 54-Jährige an, dass sich die Männer in einer fremden Sprache unterhalten hatten.

Ob die Männer es ausschließlich auf das Fahrzeug abgesehen hatten oder sie einen Wohnungseinbruch planten, ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise an die Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell