Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl in Wohnung - Angebliche Obst- und Gemüsehändler stehlen Geldkassette

Troisdorf (ots)

Die Polizei warnt regelmäßig vor Trickdieben, die es in der Regel auf Bargeld und Schmuck abgesehen haben. Auch wenn die Geschichte der Täter variiert, ist der Ablauf immer derselbe: Unter einem Vorwand in die Wohnung des Opfers gelangen, das Opfer ablenken und dann selbst oder durch einen Mittäter zuschlagen! Daher empfiehlt die Polizei keine fremden Personen sorglos hereinzulassen und die Gründe, warum die fremde Person in die Wohnung muss, wie Reparaturarbeiten, Ablesen von Zählerständen, usw., sorgfältig zu überprüfen. Dazu reicht oftmals ein einfacher Anruf beim Auftraggeber der Arbeiten, der Firma oder den Stadtwerken. Wenn das nicht möglich ist, sollte man einen Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn dazu holen, bevor man die Fremden in die Wohnung bittet. Im Zweifelsfall rufen Sie die 110!

Wenn einer 86-jährigen Troisdorferin diese Empfehlungen gestern Mittag (08. August) präsenter gewesen wären, wäre sie möglicherweise nicht Opfer von zwei männlichen Tätern geworden, die aus der Wohnung eine Geldkassette mit rund 2.000 Euro Bargeld entwendet haben.

Gegen 13.30 Uhr schellten zwei Männer im Alter von Mitte 50 und Mitte 20 Jahren an der Tür der Seniorin und stellten sich als Obst- und Gemüsehändler vor. Da die 86-Jährige in der Vergangenheit bereits Lebensmittel an der Haustür gekauft hatte und die Männer passend gekleidet waren, blieb sie arglos. Nachdem man sich auf Menge und Preis für Kartoffeln geeinigt hatte, trug der Ältere der Männer die Kartoffeln in den Keller der Frau, während der Jüngere an der Haustür blieb.

Als es dann zum Bezahlen ging und die Geschädigte die Geldkassette auf den Tisch im Wohnzimmer stellte, wurde sie von dem jüngeren schwarzhaarigen Dieb unter einem Vorwand zur Haustür gerufen. Nachdem die beiden Männer verschwunden waren, stellte die Seniorin fest, dass die Geldkassette mit dem Bargeld fehlte.

Die alarmierte Polizei fahndete im Bereich der Eifelstraße in Troisdorf-Spich bislang ohne Ergebnis nach den Tätern.

Sogar bei den Kartoffeln war die 86-Jährige betrogen worden. Statt der vereinbarten 100 kg hatte der grauhaarige Mittfünfziger nur 25 kg Kartoffeln in den Keller der Geschädigten getragen.

Im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl ist ein schwarzer Kastenwagen vom Typ VW Caddy oder ähnliches Fabrikat in der Eifelstraße aufgefallen. Wem ist das Fahrzeug aufgefallen bzw. wer konnte das Kennzeichen ablesen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

