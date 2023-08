POL-SU: Fotofahndung: Supermarktkassiererin beraubt

Windeck (ots) - Brachial haben Einbrecher ein Badezimmerfenster in einem Zweifamilienhaus an der Langenberger Straße in Windeck-Rosbach aufgebrochen und Geld und Schmuck gestohlen. Die Bewohner waren am Samstag (05. August), gegen 17.00 Uhr, aus dem Haus gegangen und in der Nacht zu Sonntag (06. August), um 00.45 Uhr, zurückgekehrt. Schon beim Parken in der Einfahrt wunderte sich das Paar, warum in der Wohnung Licht ...

