Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fahrräder aus Carport entwendet

Lohmar (ots)

Am Dienstagabend (08. August) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Heidestraße in Lohmar-Heide fest, dass die beiden Fahrräder der Kinder der Familie gestohlen wurden. Die Räder, ein Damenfahrrad der Marke Scott in Schwarz und ein Mountainbike der Marke Lakes in Grau, standen abgeschlossen im Carport neben dem Haus, welches nur über eine lange Zufahrt zu erreichen ist. Letztmalig haben die Fahrradeigentümer ihre Räder am Samstag (05. August) dort stehen sehen. Die entwendeten Zweiräder haben einen Wert von etwa 1.200 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heidestraße beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121.

Ein wirksamer Diebstahlschutz ist neben einem wertigen Fahrradschloss auch das Codieren von Fahrrädern. Ein codiertes Fahrrad schreckt Diebe häufig ab, da der Wiederverkaufswert deutlich erschwert wird und das Risiko der Überführung steigt.

In Kooperation mit Fahrrad XXL Feld und dem ADFC Bonn/Rhein-Sieg berät die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am 12. August, 09. September und 14. Oktober, in der Zeit von 10.00 bis 12.30 Uhr, über die richtige Diebstahlsicherung bei Fahrrädern und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Der Infostand steht auf dem Parkplatz von Zweirad Feld in Sankt Augustin.

Die Fahrradcodierung ist eine kostenpflichtige Leistung des Fahrradhändlers und kostet 19,90 Euro. ADFC Mitglieder erhalten 5 Euro Rabatt. Weitere Informationen dazu: https://www.fahrrad-xxl.de/news-events/fahrradcodierung-sankt-augustin/. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell