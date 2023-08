POL-SU: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Schmuck und Bargeld erbeutet

Lohmar (ots) - Am Dienstagabend (08. August) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Heidestraße in Lohmar-Heide fest, dass die beiden Fahrräder der Kinder der Familie gestohlen wurden. Die Räder, ein Damenfahrrad der Marke Scott in Schwarz und ein Mountainbike der Marke Lakes in Grau, standen abgeschlossen im Carport neben dem Haus, welches nur über eine lange Zufahrt zu erreichen ist. Letztmalig haben ...

mehr