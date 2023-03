Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Umweltdelikt im Wangerland - Illegale Entsorgung von Eternitplatten und Holzresten

Wangerland (ots)

Unbekannte Täter entsorgten am Wegesrand der Straße Wüstenei im Wangerland mehrere asbesthaltige und somit gefährliche Eternitplatten. Des Weiteren wurden dort einige Holzreste entsorgt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wangerland unter der Rufnummern 04463-808910.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell