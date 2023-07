Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht

Drolshagen (ots)

Am Montag (17.07.2023) wurde ein geparkter PKW, Mercedes Vito in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte in der Hagener Straße von einem fremden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch ohne Weiteres von der Unfallstelle. Als der geschädigte Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich ein Zettel mit dem Kennzeichen des vermeindlichen Unfallverursachers an der Windschutzscheibe. Eine Recherche ergab jedoch, dass das notierte Kennzeichen nicht vergeben ist. Der Verfasser oder die Verfasserin der Notiz wird daher gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Olpe unter der Rufnummer 02761 9269-4100 in Verbindung zu setzen.

