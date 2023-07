POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Attendorn (ots) - Am Dienstag (18.07.2023) kam es um 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Dünneckenberg". Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer geriet beim Überholen eines vorausfahrenden Radfahrers auf den Grünstreifen neben dem Rad- und Fußweg. Er stürzte und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zweirad wurde nur leicht ...

mehr