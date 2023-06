POL-UN: Selm - Polizei bittet nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind um Hinweise

Selm (ots) - Am vergangenen Wochenende (16.06. -19.06.2023) drangen unbekannte Einbrecher in zwei Kindertagesstätten in Bork und Selm ein. An der Straße Brink im Ortsteil Selm hebelten die Täter eine Tür im rückwärtigen Gebäudeteil auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang nicht vor. In eine Kita an der Püttstraße in Bork ...

