Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Selm (ots)

Am vergangenen Wochenende (16.06. -19.06.2023) drangen unbekannte Einbrecher in zwei Kindertagesstätten in Bork und Selm ein.

An der Straße Brink im Ortsteil Selm hebelten die Täter eine Tür im rückwärtigen Gebäudeteil auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen bislang nicht vor.

In eine Kita an der Püttstraße in Bork drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend brachen sie im Gebäude eine weitere Tür auf und suchten nach Wertgegenständen. Auch hier steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Wer hat Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

