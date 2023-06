Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Lkw und Krankentransportwagen

Bönen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (19.06.) in Bönen sind fünf Personen verletzt worden.

Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Herner mit einem Lkw die Rhynerner Straße in Richtung Hamm und beabsichtigte nach rechts auf die Opsener Straße abzubiegen. Dazu setzte er den Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. Als er unmittelbar vor dem Abbiegen feststellte, dass die Durchfahrt für Lkw verboten ist, setzte er seine Fahrt auf der vorfahrtsberechtigten Rhynerner Straße geradeaus fort.

Weil er davon ausging, dass der Lkw einbiegt, fuhr in diesem Moment ein 60-jähriger Bönener mit einem Krankentransportwagen von der Opsener Straße auf die Rhynerner Straße. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Krankentransportwagen in einen Straßengraben geschleudert wurde. In diesem Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Insassen. Vier von ihnen wurden leicht, ein 76-jähriger Bönener schwer verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Krankentransportwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden liegen bei circa 15000 bis 20000 Euro. An diesem Einsatz war vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber beteiligt. Die Rhynerner Straße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

