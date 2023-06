POL-UN: Selm - Zwei Brände im Stadtteil Bork in der Nacht zu Montag

Kamen (ots) - Eine Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Alleinunfall hat am Samstagabend (17.06.) für einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei in Kamen gesorgt. Eine Zeugin beobachtete gegen 18.20 Uhr in der Straße In der Bredde, wie ein E-Scooter-Fahrer von allein stürzte. Als sie ihn ansprach, stieg er zurück auf den Elektroroller und fiel nach wenigen ...

mehr