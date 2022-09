Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Weiterer Wohnungseinbruch in der Lilienstraße

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Lilienstraße in Aidlingen zu einem weiteren Wohnungseinbruch, der im Zusammenhang mit dem Einbruch aus der heute Vormittag veröffentlichten Pressemitteilung stehen dürfte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5315328). Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter, unter Zuhilfenahme einer auf dem Wohngrundstück aufgefundenen Leiter, über ein mutmaßlich gekipptes Fenster im Obergeschoss, Zutritt zum Einfamilienhaus. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, bevor die Täter vermutlich über die Terrasse der Gebäuderückseite in Richtung Waldrand flüchteten. Die Art und der Wert des Diebesguts sind derzeit noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, zu melden.

