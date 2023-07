Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Dienstag (18.07.2023) kam es um 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Dünneckenberg". Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer geriet beim Überholen eines vorausfahrenden Radfahrers auf den Grünstreifen neben dem Rad- und Fußweg. Er stürzte und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zweirad wurde nur leicht beschädigt.

Fast täglich kommt es in der Kreispolizeibehörde Olpe zu Unfällen mit sog. "Pedelecs". Oft enden diese Unfälle mit zum Teil schweren Verletzungen der Unfallbeteiligten.

Hier gibt die Polizei Tipps zur Nutzung der Pedelecs:

- Schützen Sie ihren Kopf mit einem passenden Fahrradhelm. - Machen Sie sich mit dem genutzten Rad vertraut, insbesondere, wenn Sie ein neues Rad erwerben oder länger nicht gefahren sind. Zu empfehlen ist hier im Einzelfall auch die Teilnahme an einem sog. Fahrsicherheitstraining. - Tragen Sie idealerweise eine Schutz - oder Sonnenbrille, um Verletzungen des Auges und ungewollte Ablenkungen durch Insekten zu vermeiden. - Nutzen Sie, wenn es eben möglich ist, einen Radweg. - Fahren Sie immer rücksichtsvoll, insbesondere bei gemeinsam genutzten Rad- und Gehwegen. - Halten Sie Ihr Rad verkehrssicher! Überprüfen Sie regelmäßig Bremsen, Reifen und Beleuchtung.

