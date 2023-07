Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Wintergarten Keine Beute

Ladbergen (ots)

In der Zeit von Freitag (30.06.23), 14.30 Uhr, bis Sonntag (02.07.23), 14.00 Uhr, sind unbekannte Täter in den Wintergarten eines Einfamilienhauses an der Kiefernstraße eingebrochen. An der Tür zum Wintergarten stellte die Polizei entsprechende Hebelspuren fest. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden geben, sich bei der Polizei Lengerich unter der Telefonnummer 05481/9337-4515 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell