Polizei Essen

POL-E: Essen: Bargeldabhebung nach Wohnungseinbruch - Fotofahndung

Essen (ots)

45259 E-Heisingen: Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Unbekannten, der mit einer entwendeten Bankkarte Bargeld abhob.

Am 14. November brachen Unbekannte gewaltsam in die Wohnung einer 80-jährigen Essenerin an der Straße "Stemmering" ein. Neben Bargeld und Schmuck entwendeten die Täter auch eine Bankkarte der 80-Jährigen.

In den folgenden Tagen hoben die Täter an verschiedenen Geldautomaten Bargeld mit der entwendeten Bankkarte ab. Hierbei konnte ein junger Mann gefilmt werden. Mit der Veröffentlichung der Fotos erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung, um den Unbekannten ermitteln zu können.

Hier gelangen Sie zu den Foto des Täters: https://polizei.nrw/fahndung/101005

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 beim Einbruchskommissariat der Polizei Essen zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell