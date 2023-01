POL-WAF: Telgte. Beim Ausparken angefahren

Warendorf (ots) - Am Montag, 16.1.2022 beobachteten Zeugen gegen 18.05 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Discounter an der Lange Straße in Oelde. Nachdem die Tatverdächtige das Geschäft verlassen hatte, sprachen die beiden die Oelderin an. Diese erklärte sich bereit, zurück in den Markt zu gehen. Während der Wartezeit auf die Polizei attackierte die 37-Jährige die 23-jährige Zeugin aus Salzgitter mittels Schläge ...

