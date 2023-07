Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (19.07.2023) kam es um 17.42 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L737 im Bereich Frettermühle. Eine 88-jährige Autofahrerin befuhr die L737 aus Richtung Frettermühle in Fahrtrichtung Deutmecke. Beim Linksabbiegen in die "Anton-Josef-Henke-Straße" stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 38-Jährigen zusammen. Das Motorrad prallte anschließend noch gegen den PKW einer 51-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug im Einmündungsbereich in der "Josef-Anton-Henke-Straße" hielt. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell