Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mutmaßliche Autofahrerin alkoholisiert

Lennestadt (ots)

Am Donnerstagabend wurden Beamte der Polizeiwache Lennestadt um 20.11 Uhr zu Streitigkeiten in Maumke hinzugerufen. Im Laufe des Einsatzes ergaben sich Hinweise darauf, dass eine 53-jährige Streitbeteiligte zuvor mit ihrem Auto alkoholisiert zum Ort des Geschehens gefahren war. Die Alkoholisierung konnte durch einen Atemalkoholtest nachgewiesen werden. Daher wurde die Frau zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

