Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrer mit 2,3 Promille unterwegs

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (11. August) wurde in Siegburg ein alkoholisierter Autofahrer angehalten. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten den Mann gegen 20:55 Uhr auf der Bundesstraße 56 (B 56) an, auf der er aus Richtung Sankt Augustin kommend in Richtung Neunkirchen-Seelscheid fuhr. Die Beamten konnten direkt deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Als der 52-jährige Fahrer aus seinem Pkw ausstieg, musste er sich an diesem festhalten, da er augenscheinlich Probleme hatte, das Gleichgewicht zu halten. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,3 Promille, sodass der Mann mit zur Polizeiwache Siegburg gebracht wurde. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, während die Polizisten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr schrieben, den Führerschein sicherstellten und dem Mann die Weiterfahrt untersagten. (Uhl)

