Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Dienstag beschädigten unbekannte Täter einen Pkw, welcher in einer Hofeinfahrt in der Beethovenstraße abgestellt war. Die Geschädigte bemerkte am Dienstagmorgen eine größere Delle in der Motorhaube. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell