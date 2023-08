Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer gesucht

Soest (ots)

Am Montag, um 19:20 Uhr, kam es auf dem Deiringser Weg im Bereich des Kreisverkehrs am Siegmund-Schultze-Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer war in Fahrtrichtung A 44 unterwegs. Am Kreisverkehr angekommen wechselte er von der Fahrbahn auf den Gehweg, um den Siegmund-Schultze-Weg über den Zebrastreifen zu queren. Er wollte seine Fahrt dann weiter geradeaus über den Deiringser Weg fortsetzen. Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr ebenfalls den Deiringser Weg in Richtung A 44. Er befand sich im Kreisverkehr auf der Fahrbahn und wechselte beim Verlassen des Kreisverkehrs auf den Bürgersteig. Nach Angaben des 13-Jährigen schnitt der E-Scooter-Fahrer ihn, sodass er stürzte. Dabei zog sich der 13-Jährige leichte Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer hielt kurz an, schaute sich um und fuhr dann weiter in Richtung A 44. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte mehrere Tattoos, Ohrringe und einen Nasenring. Er trug eine schwarze Mütze und war ansonsten dunkel gekleidet. Der E-Scooter war schwarz oder grau. Der Fahrer des E-Scooters oder auch Zeugen, werden gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung, bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

