Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht - Renault-Fahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag, um 10:25 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht im Wachtelgarten in Höhe der Hausnummer 14. Dort fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Richtung Hellinghäuser Weg und touchierte einen geparkten schwarzen Fiat. Dabei wurde der Fiat über die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Nach Angaben der Zeugin handelt es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Renault. Er müsste ebenfalls Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite davon getragen haben. Den Fahrer beschreibt die Zeugin als etwa 70 Jahre alt, weiße Haare mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

