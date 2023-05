POL-PDKL: Sporthalle beschädigt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hat mit seinem Fahrzeug im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 27. Mai einen in der Straße "Am Weidengarten" geparkten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach, sodass das missglückte Einparkmanöver nun zur Einleitung eines Strafverfahrens geführt hat. Der am geparkten Pkw entstandene Sachschaden ...

