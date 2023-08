Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Bauwagen

Geseke (ots)

In dem Zeitraum vom 22. August, 16:15 Uhr bis 23. August 07:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Bauwagen auf einem Schulhof an der Albert-Brand-Straße einzubrechen. Der Bauwagen gehört zu einer Fachfirma für Garten-und Landschaftsbau, die Arbeiten auf dem Schulgelände durchführen. Unbekannte Täter versuchten die Tür aufzuhebeln und beschädigten das Scharnier eines Fensters. Ihnen gelang es jedoch nicht in den Bauwagen einzudringen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)

