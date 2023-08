POL-SO: Verkehrsinsel beschädigt - Verursacher gesucht

Wickede - Wimbern (ots) - Am Mittwochabend, um 20:30 Uhr, kam es auf der Mendener Straße an der Ruhrbrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Arnsberg befuhr die Ruhrbrücke auf dem Fußgängerweg auf der linken Seiten in Richtung Fröndenberger Straße. Dort kam ihm ein 41-jähriger Fußgänger aus Wickede entgegen. Der Pedelec-Fahrer und der Fußgänger stießen zusammen, sodass der ...

mehr