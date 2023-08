Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Imbiss

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. August, 22 Uhr und dem 24. August, 9 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Imbissstand auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes im Opmünder Weg ein. Die Diebe hebelten die Tür zu dem Stand auf und entwendeten aus dem Innenraum Getränke und Lebensmittel. Anschließend entfernten sich die Unbekannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

