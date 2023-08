Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Horn-Millinghausen - Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch

Erwitte (ots)

In der vergangenen Nacht konnte ein 50-jähriger Mann nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten festgenommen werden. Gegen 01:40 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin verdächtige Geräusche aus Richtung der Schmerlecker Straße. Sie konnte zwei Personen erkennen, die sich zu Fuß in Richtung Schmerlecke entfernten. Wenig später vernahm die Zeugin erneut Geräusche und konnte wieder zwei Personen sehen, die sich diesmal an dem Zigarettenautomat in Höhe der Hausnummer 3 zu schaffen machten. Sie verständigte umgehend die Polizei. Die beiden verdächtigen Personen flüchteten zunächst. Einer der Männer konnte jedoch von den Polizeibeamten in Höhe der Straße "Am Kindergarten" in einer Hecke versteckt, angetroffen werden. Der aus Polen stammende Mann, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen. Der zweite, noch flüchtige Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: groß, bekleidet mit einer Collegejacke und Jeans. Da der Automat den Aufbruchsversuchen standhielt, wurde kein Diebesgut entwendet. Die Polizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

