POL-VIE: Nettetal-Breyell: Verkehrsunfall - Pkw und Krankenwagen kollidieren

Nettetal-Breyell (ots)

Am 04.09.2023 hat es gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Loirfeld in Breyell gegeben. Ein 29-jähriger Mönchengladbacher beabsichtigte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke auszufahren. Im gleichen Moment setzte ein 24-jähriger Nettetaler, welcher einen Krankenwagen fuhr, mit eingeschaltetem Blaulicht ebenfalls rückwärts aus einer Ausfahrt. In Folge dessen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Beifahrer des 29-Jährigen wurde hierdurch leicht verletzt. / AM (875)

