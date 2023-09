POL-VIE: Willich: 53-jähriger Autofahrer verursacht Unfall - Alkoholtest schlägt an

Viersen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag hat an einer ehemaligen Schule in Viersen ein Papiercontainer gebrannt. Zeugen hatten um kurz nach Mitternacht Rauchgeruch wahrgenommen und dann den Brand an der Rektoratstraße entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Container, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen ...

