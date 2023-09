Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Alleinunfall mit Radfahrer - 43-Jähriger schwer verletzt

Kempen (ots)

Am 04.09.2023 hat es gegen 14.55 Uhr einen Alleinunfall mit einem Radfahrer auf der Birkenallee / Oedter Straße in Kempen gegeben. Ein 43-jähriger Kempener fuhr mit seinem Fahrrad auf der Birkenallee in Fahrtrichtung Oedter Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen riss der Radfahrer das Lenkrad seines Fahrrades nach links, woraufhin er stürzte. Bei dem Sturz verletzte der 43-Jährige sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. / AM (874)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell